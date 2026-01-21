$!Regresa la Cobama a Mazatlán con más de 60 equipos

La presente edición será la novena y vuelve luego de no realizarse el año pasado.

MAZATLÁN._ Tras un año de ausencia y con la participación de más de 60 equipos , del 29 de enero al 1 de febrero de este año se llevará a cabo una edición más de la Copa de Baloncesto Mazatlán 2026 .

Hasta el momento hay más de 60 conjuntos confirmados entre foráneos y locales.

De las escuadras visitantes vienen de los estados de Nayarit, Oaxaca, Durango, Zacatecas y Sinaloa.

José Ángel Apodaca Bernal, parte del comité organizador, espera en estos últimos días respuesta de más equipos, especialmente de Mazatlán.

Participarán las ramas varonil y femenil en las categorías Preescolar (mixto), Biberón (mixto), Micro (2014-2015), Infantil (2012-2013), Pasarela (2010-2011) y Cadetes (2008-2009).

Interesados en ser parte de esta edición se pueden comunicar vía WhatsApp al número 669 161 0519. El costo de inscripción es de 4 mil pesos (incluye arbitraje) y la cuenta es BBVA 4152 3140 8703 0030 a nombre de Karely Apodaca.

Habrá trofeo y medallas a los tres primeros lugares de cada categoría.