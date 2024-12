MAZATLÁN._ Después de haber sido atropellado el año pasado, José Luis “Perrón” Zazueta Lizárraga no únicamente se recuperó de ese incidente, sino que se convirtió en el gran vencedor de la edición 21 del Gran Triatlón Pacífico Mazatlán 2024 .

“El año pasado me atropellaron y ahora estoy mucho mejor, estuve en recuperación tres meses y he mejorado mucho en mis tiempos dentro de la categoría Elite”, expresó Zazueta Lizárraga.

El porteño ratificó que se encuentra en un buen momento deportivo y ahora espera superar su marca en el 2025.

“Estuvo buena la competencia, todo lo hice solo, pero eso no significa que no me tenga que esforzar, con esto cierro, es mi último triatlón de este año, ahorita regresé con buena preparación”.