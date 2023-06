Si el logro no fuera de por sí histórico, Andrade Silva también fue galardonado como el MVP de la temporada 2022-2023, nombrado Mejor Anotador de la Liga y miembro de la quinteta ideal.

“Es un logro que no se había hecho y haber ganado además los galardones me da mucha emoción y me hace muy feliz, estoy muy agradecido por la hermandad y unión que tenemos en el equipo”, dijo Andrade Silva.

Pablo Noé y Adrián se incorporaron a las filas de los Tigres Blancos en 2019 y recibieron la confianza del coach Juan Manuel Solano, quien rindió frutos al ganar en años consecutivos la liga 2 y la liga 1.

Para la UMAD también es histórico ganar por primera vez la Liga ABE en la rama varonil al vencer por marcador de 54-48 a ITESM campus Toluca, en la final realizada en la sede de las Águilas de UPAEP, el pasado 30 de abril.