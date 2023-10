“Está muy buena la Olimpiada porque los jóvenes no tienen muchas competencias de fogueo con otros equipos de su misma edad; a mí me gustaría que esto durara todo el año o se hiciera una liga para que no tengan que meterse a la libre”, compartió Fidencio Antonio Moreno Chaires, entrenador del Colegio Montfort.

Mientas tanto, en el softbol se vivió la jornada eliminatoria, donde participaron el Tecmilenio, el Colegio Militarizado, el Cobaes 36, así como la José Vasconcelos, en seis encuentros con escuadras mixtas.