MAZATLÁN._ El Torneo Estatal Primera Fase “Sensei Medina” rendirá un homenaje al fundador del judo en Mazatlán, José Medina Peraza, este 5 de noviembre, en la cancha Martiniano Carvajal.

Organizado con el aval de la Asociación de Judocas del Estado de Sinaloa AC, el encuentro se realizará con la finalidad de llevar a cabo un mejor proceso competitivo, en las categorías Pre-Infantil, Infantil Sub 13, Infantil Sub 15, Cadete Sub 18, Junior Sub 21 y Seniors, en ambas ramas.