$!Rentería y Arámburo se quedan con Torneo de Frontenis, en Sahop

MAZATLÁN._ La pareja conformada por Norberto Arámburo y Gregorio Rentería aseguró el sitio de honor del Torneo de Frontenis de Segunda y Tercera Fuerza Municipal-Imdem 2026, en la Unidad Deportiva Sahop.
El promotor deportivo de varias décadas, Rafael “Pelón” Hernández, organizó esta competencia municipal con la asistencia de siete parejas y una premiación de 4 mil 500 pesos en efectivo y también en especie.
Hernández le dio vida a esta disciplina durante este fin de semana y este domingo llevó a cabo la ronda de finales.
Los campeones se hicieron acreedores de una premiación de 2 mil pesos.
Quedaron como subcampeones la dupla integrada por Carlos Hernández y Miguel Ángel Gárate.
La tercera posición correspondió a Roberto Arámburo y Miguel Mejía.
El instructor y frontenista de talla nacional, José de Jesús “Wico” Almaral Salcido, entregó la premiación correspondiente.
Preparan Dual Meet con Hermosillo
El organizador planea a finales del próximo abril un dual meet contra jugadores de Hermosillo.