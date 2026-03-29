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Rentería y Arámburo se quedan con Torneo de Frontenis, en Sahop

La dupla conformada por Norberto Arámburo y Gregorio Rentería se quedó con el sitio de honor del Torneo de Frontenis de Segunda y Tercera Fuerza Municipal-Imdem 2026, celebrado en la Unidad Deportiva Sahop
Rafael Moreno
Rafael Moreno |
29/03/2026 18:44
29/03/2026 18:44

MAZATLÁN._ La pareja conformada por Norberto Arámburo y Gregorio Rentería aseguró el sitio de honor del Torneo de Frontenis de Segunda y Tercera Fuerza Municipal-Imdem 2026, en la Unidad Deportiva Sahop.

El promotor deportivo de varias décadas, Rafael “Pelón” Hernández, organizó esta competencia municipal con la asistencia de siete parejas y una premiación de 4 mil 500 pesos en efectivo y también en especie.

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Hernández le dio vida a esta disciplina durante este fin de semana y este domingo llevó a cabo la ronda de finales.

Los campeones se hicieron acreedores de una premiación de 2 mil pesos.

Quedaron como subcampeones la dupla integrada por Carlos Hernández y Miguel Ángel Gárate.

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La tercera posición correspondió a Roberto Arámburo y Miguel Mejía.

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El instructor y frontenista de talla nacional, José de Jesús “Wico” Almaral Salcido, entregó la premiación correspondiente.

Preparan Dual Meet con Hermosillo

El organizador planea a finales del próximo abril un dual meet contra jugadores de Hermosillo.

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