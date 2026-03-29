$!Rentería y Arámburo se quedan con Torneo de Frontenis, en Sahop

MAZATLÁN._ La pareja conformada por Norberto Arámburo y Gregorio Rentería aseguró el sitio de honor del Torneo de Frontenis de Segunda y Tercera Fuerza Municipal-Imdem 2026, en la Unidad Deportiva Sahop. El promotor deportivo de varias décadas, Rafael “Pelón” Hernández, organizó esta competencia municipal con la asistencia de siete parejas y una premiación de 4 mil 500 pesos en efectivo y también en especie.

Hernández le dio vida a esta disciplina durante este fin de semana y este domingo llevó a cabo la ronda de finales. Los campeones se hicieron acreedores de una premiación de 2 mil pesos. Quedaron como subcampeones la dupla integrada por Carlos Hernández y Miguel Ángel Gárate.

La tercera posición correspondió a Roberto Arámburo y Miguel Mejía.