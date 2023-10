MAZATLÁN._ Será hasta el próximo 2 de noviembre que se realice una nueva edición de la Copa de Tenis “Amstel Ultra de la Raza 2023”, en las canchas de la Casa Club del Cid.

Originalmente la competencia estaba programada para este fin de semana, pero por decisión de la organización se decidió aplazarla hasta el mes entrante.

La copa se desarrollará en las modalidades de Singles y Dobles en las categorías Infantil y Juvenil, Mini Tenis (7-8 años), 9-10 años (sin saque, mixto), 10 años con saque, 12 y 14 años en ambas ramas.

Mientras que en adultos será en Singles C, Dobles C, Singles D, Dobles D, Dobles femenil en los niveles C y D.

El sistema de competencia en adultos se efectuará a round robin por grupos a 8 juegos, Singles C y D tendrá un límite de 16 jugadores por categoría, 12 y 14 años jugarán a 8 juegos y en 10 años se determinó 2 de 3 mini sets a 4 partidos.

Interesados en participar deberán cubrir el costo de registro de 250 pesos en adultos tanto varonil como femenil, en tanto que los niños pagarán 200 pesos por tenista.

Las inscripciones están disponibles con los profesionales Gustavo y Óscar Domínguez, también al teléfono de recepción de la Casa Club 669 989 69 69 extensión 3431. Habrá de premios cortesías del lugar sede y trofeos al campeón, trofeo al subcampeón y trofeos a los dos primeros sitios en la categoría Infantil.