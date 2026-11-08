$!Reúne la 11va. Carrera Cobaes ‘Píntate de Verde’ a más de 23 mil participantes en Sinaloa

CULIACÁN._ Con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y la activación física dentro de la formación integral de los estudiantes, se llevó a cabo la 11va. edición de la Carrera de Convivencia Cobaes “Píntate de Verde”, evento que congregó a más de 23 mil asistentes de manera simultánea en Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Salvador Alvarado. El arranque del recorrido de cinco kilómetros contó con la presencia de la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla; el director del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde), Armando Camacho Aguilar; el director general del Imdec en Culiacán, José María Casanova Rodríguez; y autoridades de la comunidad educativa del bachillerato estatal.

En su intervención, el director general de Cobaes, Santiago Inzunza Cázares, resaltó el éxito de la convocatoria al superar las expectativas de participación entre alumnos, personal docente, administrativo y sociedad civil. “Esta jornada refleja el entusiasmo y la solidaridad de nuestra comunidad educativa. Felicitamos a todas las personas que completaron los cinco kilómetros y reafirmamos nuestro compromiso con la promoción del deporte, la salud y la integración comunitaria”, señaló Inzunza Cázares.





