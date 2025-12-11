$!Reunión del Sistema Estatal del Deporte expone avances, pero persisten retos en acceso y desarrollo deportivo en Sinaloa

CULIACÁN._ Con el objetivo de presentar el Informe de Actividades 2025, se llevó a cabo con éxito la reunión del Sistema Estatal del Deporte, encabezada por el director general del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde), Armando Camacho Aguilar, acompañado por el director de Alto Rendimiento, José Daniel Castro Rojo, y el subdirector de Alto Rendimiento, Agustín Payán, quien fungió como moderador de la reunión.

Durante la sesión, se dio a conocer que Sinaloa se posicionó entre los primeros lugares a nivel nacional, al alcanzar el quinto lugar general en la Paralimpiada Nacional, así como el lugar 13 en la Olimpiada Nacional, registrando además un récord histórico de medallas, resultado del trabajo coordinado entre atletas, entrenadores y autoridades deportivas.