$!Reunión del Sistema Estatal del Deporte expone avances, pero persisten retos en acceso y desarrollo deportivo en Sinaloa

CULIACÁN._ Con el objetivo de presentar el Informe de Actividades 2025, se llevó a cabo con éxito la reunión del Sistema Estatal del Deporte, encabezada por el director general del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde), Armando Camacho Aguilar, acompañado por el director de Alto Rendimiento, José Daniel Castro Rojo, y el subdirector de Alto Rendimiento, Agustín Payán, quien fungió como moderador de la reunión.
Durante la sesión, se dio a conocer que Sinaloa se posicionó entre los primeros lugares a nivel nacional, al alcanzar el quinto lugar general en la Paralimpiada Nacional, así como el lugar 13 en la Olimpiada Nacional, registrando además un récord histórico de medallas, resultado del trabajo coordinado entre atletas, entrenadores y autoridades deportivas.
En el desarrollo de la reunión, la entrenadora de voleibol de sala y de playa, Xóchitl Orona, compartió el camino de ocho años de trabajo que permitió a su equipo conquistar dos medallas de oro en ambas modalidades, resaltando el esfuerzo, la constancia y la disciplina del grupo, cuyo proyecto tiene su base en Guasave, Sinaloa.
Asimismo, Camacho Aguilar destacó el proyecto “Sinaloa, Semillero de Campeones”.
Detalló que este proyecto busca llegar a las comunidades más alejadas de Sinaloa, donde el deporte no ha tenido presencia, con el objetivo de activar físicamente a la población y detectar talento con proyección al alto rendimiento.
Con este encuentro, el Sistema Estatal del Deporte reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que consoliden a Sinaloa como un referente nacional en materia deportiva.