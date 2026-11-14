$!Revancha en el cuadrilátero: Brayan Peraza transforma su revés anterior en bronce nacional para Sinaloa en Veracruz

“Muy orgulloso, ya que es mi segundo año participando y mucho más porque el año pasado no logré traerme ninguna medalla y este año logré traerme un bronce”, expresó emocionado el joven boxeador.

Detrás de este logro existe una historia de perseverancia, disciplina y apoyo familiar. Para Brayan, subir al podio nacional representa mucho más que una medalla: es la satisfacción de demostrar que el esfuerzo y la constancia pueden convertir los obstáculos en oportunidades de superación.

CULIACÁN._ Hace un año, Brayan Josué Peraza Ibarra regresó a casa sin una medalla, pero con la firme convicción de seguir preparándose para alcanzar su sueño. Hoy, ese esfuerzo tiene una recompensa: la medalla de bronce en la categoría de 63 kilogramos de boxeo de los Juegos Nacionales Populares 2026 , celebrados en Boca del Río, Veracruz, donde Sinaloa concluyó su participación con un total de seis preseas.

Su preparación estuvo marcada por intensas jornadas de entrenamiento físico y mental, realizando ejercicios de sombra, costales, cuerda y cardio, siempre con el objetivo de regresar a Sinaloa con una medalla.

“Físicamente me preparé con sombra, costales, cuerda y cardio, y mentalmente también, porque no me quería venir con las manos vacías y gracias a Dios trajimos una medalla de bronce”, compartió.

El medallista reconoció que este resultado también pertenece a quienes lo acompañaron durante su preparación, especialmente sus padres, amigos y entrenador, así como al Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde), por el respaldo recibido para participar en esta competencia nacional.

“Quiero agradecer a mis papás, ya que fueron los que me ayudaron a estar aquí, a mis amigos por apoyarme siempre y a mi entrenador porque fue el que me impulsó en los entrenamientos para dar lo mejor de mí, y al Isde porque fue el que me ayudó a estar hasta aquí”, señaló.

Al recordar su participación anterior, Brayan compartió un mensaje que refleja el significado personal de esta conquista.

“A mi yo de antes le diría que estoy muy orgulloso de él, por todo el esfuerzo que dio, porque nunca se rindió y porque nunca imaginé llegar hasta aquí”, manifestó.

Con el bronce obtenido por Brayan Josué Peraza Ibarra, la delegación sinaloense concluyó su participación en los Juegos Nacionales Populares 2026 con seis medallas: una de plata y cinco de bronce.

En artes marciales populares, modalidad de formas, Sinaloa conquistó una medalla de plata y tres de bronce; en la modalidad de combate obtuvo un bronce, mientras que el boxeo aportó una presea más del mismo metal.

Más allá de los resultados, cada medalla representa historias de esfuerzo, sacrificio y superación de jóvenes que encontraron en el deporte una oportunidad para desarrollar su talento y representar con orgullo a sus familias y comunidades.

La historia de Brayan refleja el significado de este acompañamiento: un joven que, después de regresar sin medalla en su primera participación, encontró la motivación y el respaldo para intentarlo nuevamente y alcanzar el podio nacional.

De esta manera, Sinaloa concluye su participación con seis preseas y, sobre todo, con historias de perseverancia y sueños cumplidos que demuestran cómo el deporte puede transformar la vida de las nuevas generaciones.