Gutiérrez y Albarrán, un equipo completamente nuevo, pero gran experiencia juvenil habló sobre su actuación en este evento, que reúne a lo mejor del orbe.

“No me sentí presionada o no se me dificultó el desplazarme, en mis primeros mundiales me pasaba que en el primer partido me sentía un poco dura, pero esta vez fue diferente; siento que hicimos un buen partido, hicimos lo que pudimos y yo creo que vamos a ir avanzando poco a poco, conforme vayan pasando los mundiales”, compartió la voleibolista Atenas Gutiérrez, en conferencia de prensa que se realizó a través de la plataforma Zoom.