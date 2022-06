Ante esto, el pugilista sudafricano confesó para Sowetan Live que ha pensado en el suicidio al no poder soportar más las ofensas y amenazas que ha recibido desde entonces.

“Recibí fuertes críticas e insultos en las plataformas de redes sociales cuando Simiso fue hospitalizado”, contó el boxeador. El deportista explicó que desde que se conoció el deceso de su adversario, sus perfiles se plagaron de amenazas e insultos: “Han subido otro nivel”.

“Simplemente no puedo soportarlo más. Me queda una cosa: me voy a suicidar. Hasta mis vecinos han publicado mensajes muy feos sobre mí en las redes sociales. Ya no estoy a salvo. Yo no maté a Simiso; es posible que hayamos estado involucrados en una pelea de box, pero no fue una cuestión de vida o muerte.