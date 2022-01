Aunque con el buen desempeño en el campo de juego también vinieron los escándalos que persiguieron al egresado de la Universidad de Miami de Ohio. El mismo año en que levantó el trofeo Vince Lombardi sufrió un accidente en motocicleta en el que se fracturó la mandíbula y la nariz, al no traer casco, y el cual casi le cuesta la vida. “Fue la manera de Dios de decirme, ‘Ben, quizás debas detenerte un poco y descender un peldaño’,” dijo Roethlisberger en julio de ese año luego de participar en un torneo de golf en Lake Tahoe. “Quizás estaba dando las cosas por sentado demasiado. Antes del accidente me sentía invencible”.

Tres años después, en febrero de 2009, Roethlisberg llegaría a su segundo Super Bowl, en el Ray Jay de Tampa, en Florida, en un equipo cuya defensa fue comandada por James Harrison y el mítico Troy Polamalu. El equipo de Pittsburgh se impondría a los Arizona Cardinals 27 a 23, en un final cardiaco en el que el “Big Ben” lideró un drive de 88 yardas en los últimos 2 minutos de encuentro que culminó con el pase de anotación ganador al MVP de ese partido, el wide receiver Santonio Holmes.

Ese mismo año de su consolidación en la NFL, Roethlisberger enfrentaría el mayor escándalo de su carrera con una acusación de abuso sexual, a la que se sumaría otra en 2010 por acoso. En el primer caso, Andrea McNulty presentó una demanda civil contra el “Big Ben” acusándolo de violación en un hotel de Nevada, en caso que se resolvió fuera de los tribunales.

En el otro, una estudiante de 20 años de edad, lo acusó por acoso sexual en Milledgeville, Georgia, en un caso que fue desestimado por las autoridades al asegurar que no se habían encontrado pruebas suficientenes que ameritaran cargos contra el entonces jugador. Sin embargo, precisó en ese entonces el Fiscal del Distrito de Milledgeville Fred Bright, eso no implicaba que la autoridad fuera condescendiente con posibles malas conductas.

A causa de su comportamiento, en abril de 2010 la NFL suspendió a Roethlisberger para los primeros seis partidos de la temporada de ese año.

“He fallado igual que cualquiera. He sido adicto al alcohol. He sido adicto a la pornografía, por lo que no he sido el mejor esposo, el mejor padre, ni el mejor cristiano que puedo hacer”, dijo el “Big Ben” en junio de 2020 en una conferencia de prensa virtual al reconocer sus problemas de conducta. “Estoy tratando de ser un mejor cristiano que un atleta en el futbol. Yo me esfuerzo cada día por hacer eso. Empieza en estos momentos. No siempre es fácil. La gente no se da cuenta, se les olvida que nosotros como atletas, somos humanos, pecamos como todos. Cometemos errores. Nos volvemos adictos a ciertas cosas. Pecamos”.

Para febrero de 2011, con la sombra de los escándalos de Ben encima, los Steelers llegarían a su tercer Super Bowl en la era de Roethlisberger, el cual perderían contra los Green Bay Packers, comandados por el otro QB histórico, Aaron Rodgers por 31 a 25.

Esa fue la última ocasión en la que el “Big Ben” llegaría al gran partido. A partir de ese momento, el desempeño del QB de los Acereros estaría marcado por las lesiones, que no le impidieron en sus últimos 11 años mantener una constancia al no tener en toda su carrera una temporada perdedora.

Los números que ha forjado en el campo también lo colocan en la lista de los QB de élite: dos anillos de Super Bowl, tres campeonatos de la AFC, ocho títulos divisionales; quinto en yardas ganadas por pase en la historia de la NFL, octavo en envíos de anotación, tercero en juegos como titular, seis veces Pro Bowl, y líder de la liga en yardas por pase dos veces en su carrera, en las campañas del 2014 y 2018. Cifras que seguramente respaldaran en cinco años su ingreso al Salón de la Fama.

Esa historia como mariscal de campo de los Acereros llegó a su fin este jueves.

“El viaje ha sido emocionante, definido por relaciones y movido por el espíritu de la competencia. Pero, ha llegado el tiempo de vaciar mi casillero, colgar los zapatos, y seguir siendo todo lo que puedo ser para mi esposa e hijos”.

Con esas palabras el “Big Ben” se despidió de la afición dejando un vacío en la ofensiva de unos de los equipos históricos de la NFL, pero con una cita en la ciudad de Cantón en 2027.