$!Roger Federer anuncia el final de una histórica carrera

Roger Federer anunció este jueves su inminente retirada deportiva, indicando que la Laver Cup de la próxima semana será el último torneo de su carrera.

“Como muchos saben, los últimos tres años me han colocado desafíos en forma de lesiones y operaciones. He trabajado duro para regresar en plena forma competitiva, pero también conozco las capacidades y limitaciones de mi cuerpo. Últimamente, su mensaje ha sido claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1.,500 partidos a lo largo de 24 años”, dijo Federer. “El tenis ha sido más generoso conmigo de lo que jamás soñé y debo reconocer que es el momento de terminar mi carrera deportiva.

“La Laver Cup de la próxima semana en Londres será mi último torneo ATP. Jugaré a tenis en el futuro, por supuesto, pero no en los Grand Slam o en el Tour”.