Román Bravo-Young hace historia: conquista la primera medalla de plata para México en un Mundial Absoluto de Lucha

En la disputa por el metal dorado celebrada este domingo 1 de noviembre, Bravo-Young cayó por superioridad técnica (10-0) ante el estadounidense Spencer Lee —subcampeón olímpico de París 2024—.

El gladiador Román Bravo-Young firmó una hazaña inédita para el deporte mexicano al quedarse con la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Lucha 2026 , convirtiéndose en el primer representante del país en obtener una presea dentro de la categoría absoluta en la historia de la disciplina.

A pesar del revés en el combate decisivo, el gladiador de 27 años amarró un resultado sin precedentes para México tras completar una brillante trayectoria de cuatro victorias al hilo en el tapiz de la capital kazaja.

El momento culminante de su participación se vivió en las semifinales, donde Bravo-Young tomó venganza deportiva al derrotar 4-1 al norcoreano Han Chong-song, número uno de la siembra y vigente monarca mundial que lo había eliminado un año atrás.

Con este subcampeonato mundial, el bicampeón de la NCAA y seleccionado olímpico en París 2024 consagra su nombre en lo más alto de la lucha olímpica internacional.