“Desde un principio hasta ahorita me han brindado todo su apoyo, la verdad han sido muy accesibles y se los agradezco mucho, el que tengan ese espacio y compromiso con nosotros y nosotros con ellos; y felicitarlos por ese gran esfuerzo y ese gran empeño que muestran hacia nosotros”, expresó.

“Son mis primeros Juegos Paralímpicos; venía sumamente preparada desde el momento en que llegué a la Ciudad de México, me concentré, empecé a tener muchos eventos, campeonatos mundiales, Gran Prix, Juegos Parapanamericanos; y tenía el objetivo y la visión clara en estos Juegos Olímpicos en Tokio 2020 que era estar arriba del podio y traerme una medalla”, manifestó.

La mazatleca y multimedallista de los Campeonatos Mundiales de Para Atletismo celebrados en Londres 2017, de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, y de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 , compartió que el deporte siempre ha estado ligado a su vida; primero en el futbol, después, cuando ya no podía mover la parte inferior de su cuerpo, se inclinó por el basquetbol en silla de ruedas, pero hoy sus habilidades en el lanzamiento de disco la llevaron a debutar y a subir al podio en Tokio 2020 tras lograr una marca de 24.11 metros.

“Por supuesto que me llena de satisfacción porque vengo logrando previo a la máxima justa deportiva en la que participé que son los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, preseas en campeonatos mundiales, Grand Prix, he mejorado marcas enfocándome en mi objetivo que era traerme mi medalla y estar dentro del podio, y ser reconocida no sólo a nivel estatal, sino nacional y mundialmente”, pronunció.

Asimismo, adelantó que, a partir de este lunes 4 de octubre, comenzará a prepararse física y mentalmente para participar en las siguientes justas deportivas internacionales en las que está seleccionada dentro de las categorías de lanzamiento de disco y lanzamiento de bala.

“Tengo un campeonato mundial en Kobe, Japón, este año; el año que entra, si Dios quiere, en 2022 [...] tengo uno tras otro; en 2023 los Juegos Parapanamericanos en Chile, y tengo otro campeonato mundial en 2024 y pues la máxima justa deportiva en París, Francia ese mismo año”, dijo.

Por último, la multimedallista sinaloense habló de la importancia de practicar un deporte de manera profesional o no, pero, sobre todo, desarrollarnos como personas humildes y sencillas en éste y en todos los ámbitos que ejerzamos.

“Más que a los jóvenes, a adultos, a los niños, a las niñas y los padres y madres que inculquen en sus hijos el desarrollo del deporte, ya sea profesional o no, que los apoyen, que los empujen porque el deporte en su conjunto te deja grandes enseñanzas, grandes amigos, grandes satisfacciones, triunfos y derrotas, también de las cuales se aprende y te enseñan a seguir adelante. Luchen por sus sueños porque sí se cumplen”, expresó.

Al final, la señora Alicia Cázares Peraza se mostró orgullosa de Rosa María a quien apoya y acompaña desde siempre para que su hija siga logrando todas sus metas profesionales y de vida.