$!Rosa María Guerrero continúa su preparación rumbo a Juegos Paralímpicos

“Hemos trabajado muy fuerte, tengo el objetivo en la mira y no lo quiero soltar”, mencionó Guerrero.

“Estoy con muchas ganas y mucho ánimo, a pesar de la pandemia no he dejado de entrenar y en Tokio me visualizo en el podio dentro de mi categoría”.

La campeona estuvo en el puerto durante una semana, recargando pila con su familia y siempre mentalizada en el objetivo.