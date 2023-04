El número 6 del ATP Rankings resistió en una final implacable, donde tuvo que exprimir al límite su capacidad de sufrimiento. Tras reponerse a la pérdida de la primera manga, Andrey volvió a verse al borde del precipicio, quedando apenas a un punto del 1-5 en el set definitivo. Sobre la arcilla de Montecarlo surgió un jugador dispuesto a apretar los dientes hasta lograr el triunfo final.

“Estoy llorando”, dijo Rublev visiblemente emocionado, que terminó el partido tumbado sobre la arcilla. “No sé qué decir ahora mismo, me siento tan feliz. Llevo tanto tiempo intentando ganar un torneo Masters 1000. Estuve 1-4, 0/30, después he salvado pelotas de rotura. Pensaba que no tendría la oportunidad pero, de alguna forma, lo he conseguido”.

Gracias a su 18ª victorias de la temporada, Rublev mejoró hasta el 1-2 su balance en finales ATP Masters 1000, tras perder ante Stefanos Tsitsipas en Montecarlo y ante Alexander Zverev en Cincinnati en 2021.

“En mi interior, confiaba en poder tener una oportunidad”, reconoció Rublev. “Debía jugar hasta la última pelota. Recuerdo las finales anteriores, cuando iba perdiendo pensaba que no tendría opciones y mentalmente me vine abajo. Hoy pensé: ‘cree hasta el final’. Esto es lo que intenté en el tercer set, esperando tener una nueva opción de volver. Vaya manera de lograrlo”.

