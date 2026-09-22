FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, pero antes, nuestras sinceras felicitaciones para nuestro apreciado amigo Abraham Herrera Tena que este martes fue objeto de un homenaje en la inauguración del Torneo de Tenis Bajo techo en la que estuvimos como maestro de ceremonias.

Abraham forma parte de nuestro círculo de amigos de antaño, con más de 40 años de amistad y muchas, pero muchas ocasiones que tuvimos y tenemos de convivir en el medio del deporte blanco y la verdad, muy merecido el reconocimiento en virtud de que ostenta más del centenar de triunfos en sus correspondientes categorías en las que ja tenido y tiene participación.

No son pocas las ocasiones en que ha estado presente en el pódium para recibir su trofeo o reconocimiento en varios eventos, entre ellos el que el martes se puso en marcha, una ocasión más del Bajo techo que en esta ocasión lo denominé “Bajo las estrellas” ya que se lleva a cabo ahora en canchas descubiertas.

Por cierto, con nuevo escenario, una cancha más de leycold que ubicaron y remodelaron en la unidad del Deportivo Muralla.

Para el Muralla y Abraham, un abrazo y nuestras felicitaciones....

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Será este viernes en punto de las 9 de la mañana la rueda de prensa, con todos los medios comunicación, patrocinadores e invitados, que ofrece el comité organizador del X Torneo de Golf del Hospital Marina Mazatlán y con ello, prácticamente se pone en marcha el evento que reunirá poco más del centenar de jugadores.

Todos los pormenores en cuanto a los avances en la organización serán tocados por los organizadores que encabezan el doctor Matías Eduardo Zazueta y equipo de trabajo, que la verdad ha laborado bastante en cuanto a los pormenores y ofrecer a los jugadores y asistentes, la calidez de los servicios del nosocomio ubicado en terrenos de Marina Mazatlán.

Este evento forma parte del programa que se ha establecido con miras a festejar el décimo segundo aniversario del hospital en el cual se ha promovido el cuidado de la salud a través del deporte y por ello es que tiene en programa diversas actividades tanto deportivas como de información de salud.

Y la próxima semana, los días 2 y 3 del entrante octubre se efectuará el Torneo de golf en terrenos de la casa club de El Cid, con premios muy interesantes a repartir, tanto a los posibles ganadores de hole in one, como a los ganadores de los acercamientos a la bandera y a los tres mejores en la categoría, sin faltar las dinámicas que los patrocinadores tienen para ofrecer a jugadores y visitantes, en la plazuela de activaciones.

Todo se encuentra prácticamente listo para el desarrollo de la competencia, contando con la presencia de jugadores procedentes de diversos rincones de nuestro México, como Querétaro, Chihuahua, estado de México, Nayarit, Sonora, Durango, sin olvidar a los locales y de nuestro estado, de Culiacán y Los Mochis así como Los Achires de Guamúchil.

El viernes 2 de octubre será la ronda de práctica y los torneos de putt y shoot out que conllevan premios en efectivo para los ganadores, y el sábado 3 la definición de los principales premios como los hole in one así como los acercamientos a la bandera y demás.

CAMPESTRE INDEPENDIENTE. – Será este sábado a partir de la 1 de la tarde la realización del Torneo de la Independencia, del Club Campestre de Mazatlán, que originalmente se había programado para dos semanas antes pero que por circunstancias especiales se reprogramó.

De acuerdo con informaciones de los organizadores, hasta ayer todavía estaban pendientes 22 lugares, ya que por tratarse de un campo par 27, la asistencia será sólo para los 54 que los se registren oportunamente.

Habrá premios para los mejores acercamientos en todos los hoyos, ya que se convertirán en par tres en un divertido festejo independiente que pueda generar bastantes utilidades a los jugadores.

Nos veremos este sábado en el Campestre para celebrar la independencia de México.

Y nos vamos, a otra cosa mariposa, aquí la cortamos, seguiremos primero diosito la semana venidera, cuídese que nada le cuesta, ahora que la cosa sigue caliente en nuestro puerto... Ay nanita...