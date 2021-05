WASHINGTON._ Con una decisiva actuación para los Washington Wizards, Russell Westbrook logró este sábado el triple doble número 181 de su carrera e igualó el récord de la NBA que posee el legendario Oscar Robertson desde la década de los setenta.

Westbrook alcanzó esta cifra con una asistencia a Bradley Beal con 1 minuto y 39 segundos por jugar del tercer cuarto de la victoria de los Wizards en la prórroga ante Indiana Pacers por 133-132.

El base, de 32 años, terminó el juego con 33 puntos, 19 rebotes y 15 asistencias y fue clave para el triunfo de los Wizards, al anotar los dos últimos puntos del juego desde la línea de tiro libre y colocar un espectacular tapón a Caris LeVert cuando intentaba un último triple para los Pacers.

“Es increíble, me siento realmente bendecido y agradecido”, dijo Westbrook. “Estoy muy orgulloso de salir y dejar todo lo que tengo en la pista y esta fue una de esas noches”.

“He tenido increíbles compañeros y organizaciones durante estos años y estoy muy agradecido”, dijo el base, que tendrá su primera oportunidad para batir el récord de Robertson el lunes ante los Hawks en Atlanta.

Westbrook lidera la NBA en triple dobles esta temporada con 35 y todavía tiene por delante otros cuatro partidos antes del final de la campaña, en la que promedia 21,8 puntos, 11,4 rebotes y 11,4 asistencias por noche.

En los últimos 20 partidos Westbrook ha sumado 17 triple dobles en su empeño por lograr que los Wizards mantengan su plaza en el ‘play in’ (repechaje para playoffs) en la Conferencia Este.

Un triple doble se logra cuando un jugador combina en un mismo partido dobles dígitos en tres categorías, que suelen ser puntos, rebotes y asistencias, pero también pueden ser robos o tapones.

Robertson se rinde a Russ

“No hay ninguna duda sobre ello, espero que lo consiga”, dijo Robertson esta semana al diario The New York Times. “Creo que es uno de los bases de élite del basquetbol, y me parece ridículo que algunos periodistas deportivos lo critiquen porque no ha ganado un campeonato. Los jugadores no ganan campeonatos por sí mismos”.

“Me gusta mucho cómo juega Westbrook. Es un individuo dinámico. Lo han movido a diferentes equipos y no sé por qué, creo que es uno de los bases estrella del basquetbol”, afirmó.

Earvin ‘Magic’ Johnson, leyenda de Los Angeles Lakers, ocupa la tercera posición del ranking histórico de triple dobles con 138 y Jason Kidd la cuarta con 107.

Además de Westbrook, otros tres jugadores en activo se encuentran entre los 10 mejores en esta clasificación: LeBron James (Lakers) ocupa el quinto lugar con 99 triple dobles, James Harden (Brooklyn Nets) el octavo con 58 y el serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets) el noveno con 56.