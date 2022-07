Justamente en un campeonato que no dará puntos al circuito por la decisión de la WTA ante el veto que impuso la organización, celebró la tímida rubia de 1.84 metros que no ha dejado de esquivar las preguntas sobre su nacionalidad, sobre todo en los últimos días.

Rybakina, paradójicamente una tenista nacida en Moscú que optó por cambiar de bandera en 2018, terminó el día con cuatro aces, lo que la llevó a lograr 53 en todo el torneo y 29 tiros ganadores con 33 errores no forzados, para ganar una versión de Wimbledon en la que los jugadores rusos no fueron aceptados en el certamen en represalia por la invasión a Ucrania.

“Juego por Kazajistán desde hace mucho tiempo y estoy muy contenta de representar al país. Ellos creyeron en mí y disputé unos Juegos Olímpicos y la Fed Cup... Tengo un larga trayectoria como jugadora kazaja”, declaró la jugadora después de superar a la ex campeona Simona Halep en las semifinales. Evitó, eso sí, hablar de cuánto tiempo pasa en Moscú, afirmando que se entrena en Eslovaquia y Dubái cuando no está de gira. “Para ser sincera, no vivo en ningún sitio”, sentenció.

Jabeur también deja Wimbledon tras hacer historia. Ha pasado gran parte de su carrera como pionera de su país y región, y es la primera mujer árabe y tunecina en llegar a una final de Grand Slam.

(Con información de WTA)