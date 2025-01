Sabalenka avanzó a su primera final de la nueva temporada sin perder un set. En su camino hacia la final, ha logrado victorias sobre Renata Zarazúa, Yulia Putintseva, Marie Bouzkova y Andreeva. Para superar a Andreeva, Sabalenka salvó los ocho puntos de break a los que se enfrentó y acabó con las esperanzas de la adolescente de lograr una sorpresa.

“Siempre es la misma táctica para mí: mantenerme agresiva y poner a mi oponente bajo mucha presión”, dijo Sabalenka. “Estoy realmente contenta de haber podido jugar un tenis tan agresivo contra Mirra. Parece que todo estaba funcionando muy bien para mí.

“Es una jugadora increíble y joven. Estoy bastante segura de que pronto estará entre las 10 mejores y por mucho tiempo”.

Andreeva estaba jugando su segunda semifinal WTA 500, después de haber disputado su primera el otoño pasado en Ningbo. Andreeva dejó en evidencia sus intenciones desde el principio, generando tres oportunidades de rotura en el juego de servicio inicial de Sabalenka. Pero como demostraría a lo largo del partido de 90 minutos, la número 1 del mundo ya ha perfeccionado su habilidad para dar lo mejor de sí cuando lo necesita.

Sabalenka eliminó valientemente las oportunidades de Andreeva y continuó haciéndolo, salvando un cuarto punto de break para mantener el 4-3. Allí, Andreeva bajó la guardia, jugando un juego errático para darle a Sabalenka el único break del primer set.

Con un set en la mano, Sabalenka abrió los hombros y aumentó su velocidad. Sabalenka rompió el servicio de Andreeva dos veces más en el segundo set para asegurar la victoria.

Sabalenka terminó con 26 ganadores por 22 errores no forzados. Andreeva se mantuvo firme, acertando 23 ganadores por 26 errores no forzados. Pero la más joven no pudo superar su promedio de 0 de 8 en oportunidades de break.

Sabalenka se enfrentará a la número 107 Polina Kudermetova, quien superó la fase previa para llegar a su primera final de la WTA. La joven de 21 años aprovechó su exitoso final de temporada para llegar a los cuartos de final en Seúl y a las semifinales en Mérida.

El sábado, Kudermetova superó fácilmente a Kalinina con una victoria de 6-4, 6-3.

(Con información de WTA)