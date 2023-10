“Es un grupo duro, no son jugadores fáciles, son top 8, las mejores jugadoras del año. He jugado muchos partidos contra todas ellas, siempre son grandes batallas, así que no puedo esperar para empezar a jugar” comentó la jugadora nacida en Minsk hace 25 años.

Sabalenka, es ganadora de 13 títulos en su carrera, de los cuales tres han sido en 2013 – Adelaide, Australia y Madrid-, que la han llevado a lo más alto que puede aspirar una tenista.

“Pienso que es una locura. Es una temporada increíble, la mejor de mi vida hasta ahora, y espero que sea solo el comienzo. Cada año jugaré mejor, y los resultados serán mejores. Usaré este año como motivación para seguir trabajando duro, seguir empujando y ver dónde está mi límite”, apuntó la actual monarca del Australian Open, quien no pierde piso a pesar de ser señala como la mejor tenista del planeta en la actualidad.

“No es diferente, para ser honesta. Creo que el ranking es solo eso, un ranking. No está cambiando nada, sigo teniendo que trabajar duro, sigo teniendo que llevar mi mejor tenis en el campo. Y creo que tengo que trabajar más, porque ahora mismo siento que soy un objetivo para todas. Sigo trabajando duro para intentar mejorar”.

Aryna Sabalenka es la primera jugadora desde que lo hizo Serena Williams en 2016, en alcanzar por lo menos las semifinales en los cuatros torneos de Grand Slam en esta temporada.

DOMINGO 29 DE OCTUBRE

E. Rybakina vs. J. Pegula

15:00 horas (de Sinaloa)

A. Sabalenka vs. M. Sakkari

16:15 horas (de Sinaloa)