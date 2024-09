Contando ya con la incorporación de Bryan Reynaga para formar una plantilla más completa, Marinos Hersa Basketball tendrá este fin de semana su primera gira en la presente temporada 2024 de la Liga de Baloncesto del Pacífico (LBP).

El primer encuentro será el viernes 13 de septiembre visitando a Agaveros de Tequila en punto de las 18:00 horas, mientras qué el sábado 14 se meten a las duelas de Puerto Vallarta para enfrentar a su similar de Iguanas.

En el trabajo durante la semana previo al viaje a tierras jaliscienses, el equipo mazatleco estuvo trabajando fuertemente bajo las órdenes del coach interino Pablo Andrade Quintero y su staff técnico, pues cabe recordar que la head coach Fernanda Gutiérrez se incorporará hasta octubre.

Marinos contará para estos dos partidos con una base de jugadores integrada por los extranjeros Tyrone Jones y el poste Jaylen Melvin, además de los elementos locales Bryan Reynaga, Fabricio Flores, Eduardo Paredes, Octavio Rojas, Hugo Hernández y Carlos Padilla.

Por otro lado, los elementos juveniles convocados para esta gira jalisciense son Roberto Uribe (Sub 21), Maciel González (Sub 21), David Lerma (Sub 17) y Juan Aguayo (Sub 17). En tanto, quiénes acompañarán en estos encuentros a Andrade Quintero como sus asistentes serán Héctor Ibáñez y el preparador físico Martín Castelo.