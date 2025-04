Salud cardiaca

Amigo lector de Noroeste, el tener un estado de salud bueno “y lo que sigue”, siempre va a repercutir en su calidad de vida, lo que le llevará a un estado de armonía y convivencia tanto en lo familiar como en la sociedad

Amigo lector de Noroeste, el tener un estado de salud bueno “y lo que sigue”, siempre va a repercutir en su calidad de vida, lo que le llevará a un estado de armonía y convivencia tanto en lo familiar como en la sociedad, ¿pero?, para que esto se logre, usted tiene un responsabilidad cerca o al 100%, ya que su felicidad y salud de su cuerpo solo usted es responsable, a partir de hoy no busque culpables, porque todo es producto de sus decisiones que toma durante su estadía aquí en la tierra, y de estas será su futuro éxito o fracaso de su proyecto de vida. Y no quiera que su familia o el resto de la sociedad pague su alteración emocional y falta de decisión en su tiempo.

Uno de los órganos para la vida es el corazón, y este trabaja esté dormido o despierto usted, es un órgano noble, el cual solo le pide lo tenga en las mejores condiciones, que de hacerle caso, usted a partir de hoy debe de poner atención lo que entra por la boca en un mayor porcentaje, así como por otros orificios fisiológicos de su cuerpo. Tenga en mente que a todo lo anterior un factor importante también es la actividad física, el estrés y no control de su estado emocional. Ahora si se quiere, recuerde lo siguiente, depresión es un exceso del pasado, estrés es un exceso del presente y ansiedad es un exceso del futuro, luego entonces su salud la tiene a la mano, sea feliz con lo que tiene, no quiera cargar con cargas que no son suyas, trabaje, gane y administre, usted vale mucho, si cuida su valor agregado usted vale mucho más.

Para la actividad física, propóngase lo siguiente: el tomar agua (más de tres litros de agua natural diario), muévase (cualquier movimiento y caminar diariamente), que esto no le canse, no le fatigue o duela. Si lo hace los siete días de la semana mejor para usted.

Ejemplo: Semana 1, Calentamiento (caminata lenta) 5 minutos. Caminata rápida 5 minutos. Enfriamiento 5 minutos (caminata lenta). Segunda semana, 5 minutos de calentamiento, 7 minutos de caminata rápida y cinco minutos de enfriamiento, y así se va incrementando la caminata rápida o acorde al estado físico y de salud de la persona, hasta llegar a la etapa de mantenimiento que normalmente es de 12 a 15 etapas.

También para la salud cardiaca se echa mano de otros factores como son conocer las horas de sueño (número mágico) y respetarlo, conocer tus patrones de sueño, seguir un horario de sueño, tratar de irse a dormir a la misma hora todas las noches, mantén el mismo horario durante los fines de semana. Ten un sueño adecuado para facilitar la pérdida de peso, recuerda que si no duermes lo suficiente, tendrás mayor tendencia a ganar peso.

La falta de sueño estimula al organismo para producir hormonas que causan hambre, y el organismo produce una cantidad menor de las sustancias que degradan la grasa. Sé cauteloso con la cafeína y el alcohol, asegúrate de no padecer un trastorno del sueño, hasta la mitad de la gente con insuficiencia cardiaca puede tener alguna variante de apnea del sueño. Este trastorno del sueño es muy común en personas con presión arterial elevada, enfermedad arterial coronaria y fibrilación auricular. Dentro de este trastorno se debe tomar en cuenta que si roncas muy fuerte, percibes somnolencia, despiertas con frecuencia, acude al médico.

Tabaco y salud cardiaca. El consumo de cigarrillos es la principal causa prevenible por enfermedad. Millones de fumadores desarrollan afecciones que pueden llegar a ser letales o debilitantes, entre estas están las cardiopatías, y esta se presente porque fuman o fumaron en el pasado, también el tabaquismo daña otros órganos y tejidos que condicionan enfermedades como el asma, es factor en los padecimientos de cáncer, y es factor de daño a la salud. El tabaco daña el sistema cardiovascular.