Amigo lector de Noroeste, si usted se va a iniciar como padre de familia, qué quisiera de sus futuros hijos, y si ya los tiene y todavía son niños, qué haría para que éstos fueran saludables, porque dicen algunos investigadores que el hueso de acuerdo a los esfuerzos que es sometido será su trabeculación (formación), o lo que hagas por tus huesos en la juventud, tus huesos te lo agradecerán más adelante (vejez principalmente).

Esto de cuidarse, los padres de los ochenta y anteriores daban estos consejos, que aunque no eran letrados (la mayoría), sí tenían una escuela de la vida suficiente para aconsejar en bien de la salud futura, de las nuevas generaciones, pero qué pasa hoy en día, entramos a la moda de alimentación, de hidratación, de ejercicio, y qué vemos, dolencias (artralgias, mialgia, cefaleas, etcétera), niños y adolescentes ya con lesiones o degeneraciones de su cuerpo que son propias de adultos (50 años o más), pero aquí el único culpable es usted padre de familia, que por no “batallar” a su hijo le concede desde su vida intrauterina una vida sedentaria, uso de tecnología que fomenta la inactividad en forma indiscrimida, alimentación de fácil digestión sin control, en lugar de agua natural le da aguas azucaradas (que no es malo, pero debe hacer actividad física para “gastar lo nutrientes de exceso”, pero si no se los da mejor).

Pero qué cree, nunca es tarde para empezar con una cultura de acción preventiva, y no necesita estar estudiado para iniciar con el proyecto de calidad de vida familiar, inicie ya.

Para la salud ósea, debemos tomar en cuenta varios factores, pero hay dos que pudieran ser los más importantes: una alimentación balanceada, rica en calcio y vitamina D, y hacer ejercicio, llevando una planificación tanto en la alimentación e hidratación como en la actividad física a realizar.

Para iniciar con una nueva forma de costumbres para la mejoría de nuestra salud nunca es tarde, lo recomendable es iniciar en las etapas tempranas de la vida. Siempre será posible lograr un cambio en nuestros hábitos que mejore en alguna medida nuestra calidad de vida. Si importar la edad, los estudios han demostrado que el ejercicio puede hacer más lento, o incluso revertir, la disminución de la fuerza ósea. Por lo tanto, el conocimiento de qué tipo de ejercicio es el mejor y más adecuado para cada persona en la salud de su sistema óseo, cobra una especial relevancia.

Los estudios realizados en la actualidad demuestran consistentemente que los atletas poseen un 35% que los que no son. El Dr. E. Michael Lewiecki afirma que “mientras mayor impacto pongas en tus huesos, mejor”, actividades sencillas como caminar y subir escaleras fortalecen los huesos y músculos, mejoran el equilibrio y reducen el riesgo de caídas. Es por esto que aparte de las actividades de la vida diaria se tiene que hacer al menos 30 minutos de actividad física de resistencia de cinco a siete días a la semana para fortalecer los huesos.

En un experimento en atletas de ambos sexos (gimnasia, ciclismo y críquet), aumento la densidad ósea que puede derivar de los movimientos particulares involucrados en los diferentes tipos de ejercicio, y cómo podrían beneficiar la fortaleza ósea en la población en general, ayudando a evitar fracturas en el futuro.

En el estudio se vio que los jugadores de críquet fueron los que ganaron mayor densidad ósea, por lo que se concluyó que deportes con movimiento de cambios de dirección son mejor para la conservación de la densidad del hueso, otros deportes serian futbol, tenis, atletismo, etcétera. Así que a partir de hoy póngase a hacer actividad física, siempre respetando su condición física y de salud.

Bien, también desde esta columna le invitamos a cuidarse, haga caso de las indicaciones del Sector Salud: lávese las manos seguido, use cubreboca, guarde sana distancia de dos metros o más, si tiene que salir hágalo con los cuidados necesarios, recuerde que usted puede llevar la enfermedad Y LA MUERTE A SU CASA.