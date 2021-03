CULIACÁN._ Este viernes 12 de marzo se llevará a cabo la función de JD Promotions con la pelea estelar entre Kevin “Chacal” González ante Iván “Niño Maravilla” Morales, en la noche de boxeo que dará inicio a partir de las 19:00 horas en las instalaciones del Polideportivo Juan S. Millán, una cartelera con grandes pugilistas y uno de ellos es el peleador culichi Carlos Iván Cebada, quien buscará salir avante en su combate ante Samuel López en Peso Ligero a 4 Rounds.

Con 28 años de edad y récord de 6-0-0 con 4 KOs, Carlos Cebada sabe que este 2021 es muy importante en su carrera y por ello ha mejorado en sus entrenamientos, lo que destaca su compromiso para continuar invicto como profesional.

“Me he enfocado en prepararme físicamente muy bien, lo que es entrenamientos funcionales, pesas, correr, dar el 110 por ciento siempre y también boxísticamente hablando, en eso me enfoco, en siempre tener los recursos para poder llegar a una pelea completo, tratar de estar concentrado en mis entrenamientos para el día de la pelea estar sin dificultad por el peso o falta de condición”.

A pocos días para afrontar su compromiso de este 12 de marzo, Cebada se mantiene entrenando desde que inició la pandemia con un claro objetivo.

“Para esta pelea voy muy preparado, me siento fuerte y rápido, me siento con mejor técnica que antes, no he faltado (entrenamiento) ningún día desde que empezó el 2020 y 2021, creo que todo va a salir bien. Algo que yo tengo como objetivo, es hacer unas cuantas peleas y rápidamente me gustaría ir por un título nacional, me gustaría tener esa oportunidad y es lo que más quisiera a corto plazo”, agregó.

Para concluir, el pugilista culichi le manda un mensaje a todos sus seguidores, esperando contar con su apoyo para una contienda más en su carrera.

“Le mando un mensaje y agradecimiento a JD Promotions que siempre me han apoyado y contemplado en sus funciones, quisiera decirle a toda la fanaticada del boxeo que vayan este 12 de Marzo a ver la función, va a ver guerra adentro del ring y vamos a ir con todo, vamos a buscar el Knock Out”, finalizó.

La velada boxística podrá ser seguida por TVC Deportes y vprosports.mx de Vpro “La Capital del Box” en México, así como por fite.tv en Estados Unidos.