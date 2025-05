“Me siento bien, muy emocionada, contenta con los resultados que se obtuvieron, después de no haber podido bajar mis marcas en dos años. He estado más enfocada, le dedico más tiempo a la natación, entonces se están dando los tiempos que queremos”, expresó la joven nadadora mazatleca.

La Olimpiada Nacional Conade 2025 de Natación se llevará a cabo la primera semana de junio, en el CODE de Guadalajara, Jalisco, con la participación de jóvenes talentos de diferentes estados del país, que lucharán por la gloria en un entorno altamente competitivo.

“Recibo esta oportunidad muy agradecida con mi entrenador, con mi mamá, quienes siempre me han apoyado... siento un poco de presión por el hecho que tengo que mejorar todavía más, pero no es algo del otro mundo, no es algo que no se pueda lograr, entonces estamos trabajando en eso de manera personal y en la alberca”, compartió.

En este mes previo a la competencia, Ana Camberos Peinado detalló que buscará trabajar más la potencia para poder nadar mejor la primera parte de las pruebas y también intensificará los entrenamientos aeróbicos para poder completar las pruebas de mejor manera.