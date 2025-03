MAZATLÁN._ De forma contundente y con toda la disciplina por delante, la mazatleca Maytia Millán López se consolidó como campeona absoluta en el Torneo Nacional Powerlifting y Bench Press que se celebró en el puerto este fin de semana, donde consiguió cuatro medallas en la categoría Open Raw +84 kilos.

Maytia demostró su poderío ante las otras contendientes nacionales al adjudicarse la primera posición en la competencias de Press Banca, Peso Muerto y Squat; esté último gracias a que levantó la tremenda cantidad de 200 kilogramos, en una demostración de talento y fuerza pura.

“La verdad yo vengo bien preparada. Me aventé ahorita 200 kilos en Squat, de las (pruebas) más pesadas creo en este momento. Los jueces estuvieron bien estrictos, más que en otras competiciones en las que he estado, y sí me complicaron un poquito, pero mis ocho años de experiencia me hacen seguir adelante en este deporte”, indicó Millán López.