MAZATLÁN._ La selección mazatleca tuvo una destacada participación en el Torneo Estatal de Judo, organizado por la Asociación Estatal de la disciplina, en cooperación con la Federación Mexicana de Judo, en el Centro de Alto Rendimiento “María del Rosario Espinoza”, el pasado 29 de junio. Fueron 14 los representantes del puerto quienes tuvieron acción en el certamen que reunió a lo mejor de Sinaloa en las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 18 y Sub 20, acompañados por los entrenadores, José Manuel Núñez Gutiérrez y Óscar Meda Osuna.







El poder femenino ‘patasalada’ se manifestó en la capital del estado con la excelente participación de Samanta Jamileth Palomares Mendoza y Karina Ximena Meda Ibarra, quienes se coronaron campeonas en la Sub 18. Por los varones, Jesús Yurem Sánchez Gordillo levantó la mano dentro de la misma categoría. Con medalla de plata quedaron Héctor Rodolfo Sánchez Vásquez, en Sub 21; Karla Janeth Duarte y Daniel Fernando Díaz Rodríguez, en Sub 18; así como Paulette Valverde, esta última en la categoría Sub 13.