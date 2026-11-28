MAZATLÁN._ Amantes del deporte blanco regresaron al rectángulo de juego para el tradicional Torneo de Tenis “Pavo Madrugador”, en el Club Deportivo Muralla.
La pareja de Lupita Picos y Martha Tirado debutó con victoria en el torneo tras doblegar 6-2 a Violeta Pérez y Sandra Ortega.
El evento dominical se desarrollará a lo largo de tres domingos con rol regular y el cuarto domingo las finales con los mejores cuatro de cada categoría.
En la misma femenil, Belén Martínez y Mary Carmen Velarde doblaron 4-2 a Violeta Pérez y Sandra Ortega.
Categoría Top
La dupla de Javier González y Fernando Castillo empezó con éxito 8-4 ante José Luis Maldonado y Salvador Zamora.
José A. Galván y Sergio Sánchez también salieron airosos al son de 8-6 contra Raúl Manríquez y Ernesto Pérez, Benito Mellado y Emmanuel Gómez 8-5 ante Manuel “Sampras” Pérez y Fernando Ordóñez.
Efraín Enciso y Kenneth Olson dominaron 8-4 a Hermilo Martínez y Daniel Bautista.
Categoría Rockies
En el nivel de los novatos se anotaron resultados positivos en sus respectivos grupos Daniel Aguirre, José M. Lizárraga, Enrique García y Raúl Ocampo.
Entran en acción
Este domingo 29 de noviembre se juega la segunda jornada desde las 6:30 horas.