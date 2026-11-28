MAZATLÁN._ Amantes del deporte blanco regresaron al rectángulo de juego para el tradicional Torneo de Tenis “Pavo Madrugador”, en el Club Deportivo Muralla. La pareja de Lupita Picos y Martha Tirado debutó con victoria en el torneo tras doblegar 6-2 a Violeta Pérez y Sandra Ortega.

El evento dominical se desarrollará a lo largo de tres domingos con rol regular y el cuarto domingo las finales con los mejores cuatro de cada categoría. En la misma femenil, Belén Martínez y Mary Carmen Velarde doblaron 4-2 a Violeta Pérez y Sandra Ortega. Categoría Top La dupla de Javier González y Fernando Castillo empezó con éxito 8-4 ante José Luis Maldonado y Salvador Zamora.

José A. Galván y Sergio Sánchez también salieron airosos al son de 8-6 contra Raúl Manríquez y Ernesto Pérez, Benito Mellado y Emmanuel Gómez 8-5 ante Manuel “Sampras” Pérez y Fernando Ordóñez. Efraín Enciso y Kenneth Olson dominaron 8-4 a Hermilo Martínez y Daniel Bautista.