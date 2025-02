“Saca a handball de la convocatoria estatal, es decir, a sólo 12, 13 días de ya estar en una convocatoria en la que obviamente los municipios que iban a participar ya traen toda una preparación detrás y decide cambiar las reglas del juego. Ayer me percaté en una publicación que sí hay mucha inconformidad, nosotros citamos a nuestro entrenador y está en total desacuerdo, antier lo citamos en cuanto vimos el escrito y nos dijo que ayer a iba haber una plática con la Asociación Estatal porque son las que deciden en conjunto con el Instituto Sinaloense del Deporte”, añadió Verde.

“El pedir de los deportistas pues es lo más lógico que hay, se prepararon meses atrás, ellos ya estaban a dos semanas de asistir a su competencia y les dicen que no, que no hay proceso, que solamente ciertos y cuales, entonces esto es el clamor de la gente. Yo externé mi inconformidad ante el Instituto, no hubo respuesta alguna, seguimos a la espera de qué va a pasar”.

Recordó que el pasado 31 de octubre se realizó una rehabilitación en la Unidad Deportiva Sahop que comprendía parte de la cancha de handball porque se le pusieron las medidas oficiales y Mazatlán cuenta con un equipo que es bicampeón estatal en la categoría Mayor Femenil, además de que se tienen muy buenos resultados en las otras categorías.

“Nosotros llevábamos cuatro equipos fuertes, pues hoy imagínate ya nuestros atletas con pants, uniformes y deja tú eso, es material, sino todo el trabajo que ya hicieron previo a 10 días les dicen que no a esos deportistas. Yo más que nada estoy inconforme y se los dije directamente, no estoy de acuerdo en esa decisión a estas alturas, entiendo la búsqueda del Isde en mejorar en el sentido del medallero que tuvieron en el 2014 un lugar número 15 en el que bajamos como estado y obviamente está buscando alternativas (de mejorar)”, reiteró la directora del Imdem.