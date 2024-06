MAZATLÁN._ Del 20 al 23 de este mes de junio en la Casa Club del Cid se llevará a cabo la Copa de Tenis Ultra Profesor José Cruz 2024.

El torneo se desarrollará en las canchas de tenis del complejo turístico en las modalidades de Singles y Dobles.

Están convocadas las categorías Dobles B y C, Singles C y D, Adultos C (Dobles femenil), Infantil-Juvenil de 7-8, 9-10 años Mini Tenis sin saque, 9-10 años con saque y 12-14 años.

El sistema de competencia consistirá en round robin por grupos a 2 de 3 sets, en caso de empate a un set se jugará el tercer set a súper muerte súbita a 10 puntos en la categoría B Dobles, mientras que en las demás categorías será a 8 juegos.

Los que deseen inscribirse lo pueden hacer con un pago de 300 pesos por jugador en Singles varonil, 250 en Dobles en ambas ramas, Infantil y Juvenil también 250 y los de Mini Tenis cubrirán una cuota de 200 pesos.

Ya se pueden registrar con los profesiones del lugar Gustavo Domínguez y Óscar Domínguez al teléfono 669 989 69 69 extensión 3362 o en recepción de casa club extensión 3431.

Se cerrarán inscripciones a partir del miércoles 19 de junio al mediodía.

Habrá de premios trofeos y estancias en el lugar a lo mejor de la justa.