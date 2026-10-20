Se viene el Anual de El Cid

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, no sin antes extenderles nuestras más sinceras disculpas por la ausencia de la semana anterior, ya que, por circunstancias especiales, no nos fue posible garabatear la correspondiente entrega.

No cabe duda que un momento cambia vidas, la detección de algo inesperado puede cambiar la historia de nuestras vidas y eso fue o que nos sucedió la semana anterior. Un bicho que amenaza la salud en uno de nuestros familiares más cercanos, nos ha cambiado el curso de los próximos meses, cuando menos la inercia que llevábamos, se nos cambia por completo.

Pero estamos para afrontar los problemas y buscarle solución, diosito nos señalará el camino y por nuestra parte, vamos paso por paso para alivianar el camino a la sanación.

Estamos en equipo y seguiremos en ese paso...

EL CID. – Como lo habíamos mencionado anteriormente, nos llegó la invitación para la realización del 52 Torneo Anual de golf de El Cid Resorts, que actualmente cuenta con la presencia ya confirmada de alrededor de 200 jugadores, por lo que se reduce la posibilidad para aquellos que deseen participar y no han confirmado, a sólo 40 lugares más, puesto que el total a recibir es de 240 jugadores.

La cita inicia el 2 de noviembre con la primera de las cuatro rondas de práctica que se tienen contempladas para los jugadores que lo deseen, ya confirmados, puesto que las rondas de campeonato inician el viernes desde las 6 de la mañana con dos salidas, la otra sería a las 11:30 horas.

La programación abarca el jueves de rompehielos y la realización del torneo de putt, que contempla premios en efectivo, así como una multitud de premios para los O’Yes y hole in one en todos y cada uno de los hoyos par tres.

El reparto en premiación contempla alrededor de los tres millones de pesos, contando con las unidades destinadas para dos hole in one, otros dos hole in one con premio de 200 mil pesos y los O’Yes para las mejores seis aproximaciones con premios desde los 100 mil pesos hasta 10 mil al sexto lugar, como quien dice, reintegro de su inscripción.

Eso será en los cuatro hoyos par tres.

Además de los trofeos contemplados para los ganadores de los tres primeros lugares en todas las categorías, se entregarán premios en metálico, una rifa especial para los madrugadores, de 100 mil pesos, entre otros premios que juntos, rebasan la cantidad citada.

Los jugadores que deseen participar, pueden buscar su lugar en la página cid.speitour.mx en donde se contempla una ficha de inscripción que pueden llenar y buscar un sitio.

Aún se puede hacer, los varones tienen una cuota de inscripción de 13 mil pesos y las damas 12 mil. Se trata de un evento único.

MJGA. – Y ya que estamos comentando acerca de las actividades en el campo de El Cid, este fin de semana se inicia la llegada de los jugadores infantiles y juveniles que tendrán actividad en el Torneo Anual de la MJGA, una parte de una gira que contempla la intervención de los mejores jugadores de las diferentes categorías desde la infantil de 5 años y menores hasta la juvenil de 16-18 años.

Poco más de 150 jugadores estarán invadiendo los links de El Cid por lo que nosotros, los aficionados al deporte de los bastones, tendremos la oportunidad de seguir de cerca las actividades de los jóvenes y niños que la verdad, nos muestras un golf de primer nivel.

La cita es a partir del jueves con la ronda de práctica de los jugadores, el viernes se inician las actividades que seguirán sábado y domingo con las rondas finales y las premiaciones correspondientes.

El miércoles posiblemente se dé el arribo de los responsables de la organización del evento que suma uno más en importancia a nivel nacional en los links de El Cid Resorts.

Por allá nos veremos...

Y queda pendiente la visita de los jugadores de la gira Gado que tenían contemplado hacer una parada en esta misma semana, pero que por cuestiones de logística quedó pendiente.

Ya les informaremos al respecto...

La Gira Gado para mayores, ya ha realizado actividades en Mazatlán en el mismo escenario, pero como se mencionaba, circunstancias ajenas motivaron su reprogramación.

Incluso se tiene la participación en ese evento, de jugadores locales...

Y nos vamos, a otra cosa mariposa, aquí la cortamos, seguiremos primero diosito la semana venidera, cuídese que nada le cuesta. Saludos.