Se viene el de Independencia

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastonazos... no sin antes hacer un llamado a la atención respecto a las predicciones de que, en breve, un ciclón nos afectará presuntamente, tal vez este fin de semana, hay que estar pendientes de su evolución...

INDEPENDIENTES. – Tal como lo mencionamos en la anterior entrega, el Club Campestre de Mazatlán anunció la celebración, para este 13 de septiembre, de su tradicional Torneo de la Independencia que en esta ocasión se efectuará con cambios sustanciales en su formato.

Será en forma individual y el recorrido será a 18 hoyos par tres, es decir, todos los hoyos estarán ubicados a distancia de que sea par tres, por lo que al final de cuentas será par 54.

Habrá premios consistentes en efectivo en cada uno de los 18 hoyos, por lo que cada jugador podrá acceder a una buena bolsa en caso de que repita en uno o más hoyos, se vale.

El costo de inscripción por jugador será de 1900 pesos y tendrá un cupo limitado a 54 jugadores ya que se programa sólo un grupo por cada tee de salida integrado por 6 jugadores.

Para el efecto, se anuncia premio para los ganadores en cada una de las dos categorías que se anuncian, la libre para jugadores menores de 60 años y senior para los mayores de 60.

Habrá premios para los tres primeros lugares de cada categoría, los jugadores competirán por premios a los tres primeros lugares con su hándicap al 80%.

El evento se efectuará como lo hemos mencionado el 13 de septiembre, sábado, a partir de las 2 de la tarde y al final se anuncia una comida premiación.

Hasta el momento existe una buena cantidad de jugadores ya registrados, por lo que en breve se llenará, no te quedes sin participar...

Comunicarse con Paty al Campestre... al 66998012570...

LOS CADDIES. – Se nos quedó en el tintero en la anterior entrega, nuestro comentario al respecto de la realización del tradicional Torneo Nacional de Caddies efectuado en las instalaciones de El Cid Resorts, y la verdad es que cabe mencionar que llegaron alrededor de 220 jugadores procedentes de todos los rincones de la República, atraídos por las bondades del puerto y la fama que precede a este evento.

Al final de cuentas y con saldo positivo en lo que corresponde a la “pasada por agua”, en esta ocasión no se tuvo, ya que las lluvias que cayeron fueron tales, que no afectaron la realización, por el contrario, facilitó que se presentaran scores aceptables y se dieran, lo que habíamos pronosticado, duelos muy interesantes.

Y cuando todo terminó, Agustín Mellado procedente de Culiacán, fue el mejor en la categoría abierta mientras que en la categoría senior José de Jesús Alcántar se irguió con la victoria.

Para ambos, fueron las mejores bolsas de los 150,000 designados por el comité.

Por los rumbos de golfistas del puerto, el mejor fue Ernesto Cosío en senior con su cuarto lugar, mientras que el siempre ganador Antonio Estrada se ubicó en la séptima posición, también en senior.

En la abierta, ningún representante mazatleco pudo hacer el corte...

Un éxito indudablemente, felicidades al comité organizador, y quedó todo listo para la celebración del 2026 que será, igualmente, en agosto...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Muy avanzadas las inscripciones para la realización del 9no. Torneo del Hospital Marina Mazatlán a realizarse los días 10 y 11 de octubre en El Cid Resorts.

El cupo es limitado, por lo que urge que los interesados se comuniquen con la organización para llenar sus requisitos y asegurar su lugar.

Todavía hay sorpresas para darles a conocer como un Hole in one adicional al ya anunciado, que ya se cocina, con lo que serán tres... pronto les daremos más detalles...

DE FIESTA. – No podemos dejar pasar por alto el hecho de que estamos de fiesta en casa. Después de alrededor de 45 años, logramos nuestro segundo hole in one. Sucedió el sábado anterior en el Campestre de Mazatlán, al embocar la pelota de un solo golpe en el hoyo 5. Enrique Magaña fue el testigo principal, pero en el grupo cabe mencionar a Rodolfo García, Salvador Díaz, Juan Aguirre y Matías Garzón.

Desde luego que los brindis se sucedieron por un rato. Agradecemos a nuestros compañeros las muestras de apoyo... y quedamos listos para el que sigue, que no sea dentro de ¡¡¡45 años!!!!... ¡¡¡salud!!!....

Y hasta aquí, esta semana aquí le cortamos, pásela bien que nada le cuesta. Saludos cordiales... hasta la próxima, diosito mediante...