Se viene el Día del Padre

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, no sin antes comentarles acerca de las elecciones efectuadas el pasado fin de semana en Coahuila y que sirvieron para definir los escaños en el congreso estatal y que dieron como resultado un carro completo, al viejo estilo del PRI y que fue en favor del tricolor.

Los morenistas desde luego impugnaron con miles de argumentos tal situación y por nuestra parte, sólo podemos mencionarles que fue un “machetazo a caballo de espadas”. Los priistas les regresaron lo que ya se ha hecho costumbre por parte del partido en el poder. Y Salinas Pliego ha de estar retorciéndose de risa... ¿qué tal?... pienso que recibieron una sopa de su propio chocolate... sin más comentarios...

DÍA DEL PADRE. – El Club Campestre de Mazatlán lanzó su convocatoria para la realización de su tradicional Torneo del Día del Padre que tendrá verificativo el próximo sábado 20 del presente.

Se estima a presencia de alrededor de 70 jugadores que estarán ingresados en tercias, que se integrarán conforme lo reporten los interesados y que jugarán a partir de las 2 de la tarde en sistema a gogó, a la mejor bola con premios para equipos en dos categorías, los integrados por padres e hijos y la libre.

Para el efecto, se establece que se integrarán las tercias con jugadores en categorías que sumen más de 35 golpes, es decir, que entre los tres jugadores se rebase esa suma de 35, para efecto del hándicap que se otorgará para el desarrollo, se sumarán los hándicaps totales, se dividirá entre 3 y el resultado se aplicará el 25% que será con el que participará cada equipo.

Habrá premios a los ocupantes de los tres primeros lugares en categoría padres e hijos, mientras que, en la libre, será a los dos mejores.

Habrá premios a las mejores aproximaciones al hoyo en todos los pares tres, cuyo monto se dará a conocer conforme la afluencia de jugadores.

Ya se encuentran abiertos los registros, como que ya se han reportado varias tercias por lo que se espera que se rebase el total esperado. El costo de inscripción por jugador es de 1,300 pesos, pero en el caso de menores, el costo será de 700 pesos.

Se programa una cena premiación para los ganadores, en cuyo desarrollo se hará entrega de un reconocimiento a mi partner Sergio Escutia, que recientemente pasó a engrosar la lista de los jugadores celestiales.

Y todo está preparado para la celebración del Día del Padre, este sábado 20 de junio en los links del Club Campestre de Mazatlán, uno de los de mayor tradición en nuestro entorno.

Más información con Paty o Agustín en el Campestre, aunque nos sentimos un tanto cuanto decepcionados, ya que no contaremos con la presencia de Alejandro Morales, uno de los promotores del homenaje a Sergio... cuestiones de trabajo, nos comentó... él fue el principal promotor de la idea... el crédito a quien lo merece...

ENCUENTRO CON LOS ACHIRES. – Por cierto, en el pasado Torneo del Hospital Alhma, nos encontramos con varios jugadores de Los Achires, que nos comentaron que a estas alturas el campo de Guamúchil ya está más que listo para recibir la visita de los jugadores del Campestre que haríamos el viaje en respuesta a una idea de visita recíproca.

Les comentamos que haríamos las gestiones y nos comunicaríamos con Alejandro Morales para efecto de programar una visita a esa población y llevar adelante la idea que surgió con la presencia de varios jugadores en el pasado Torneo del Pavo, efectuado en diciembre.

Lo comentamos a varios de nuestros compañeros y se mostraron interesados y motivados para integrar la lista de los jugadores que estaríamos en esa lid.

Ya comentaremos con Morales y su comité para programarla, pero seguramente será pasando un poco la temporada de calores.

Eso que ni qué...

Ya les comentaremos al respecto...

Y listos para seguir de cerca el desarrollo de la inauguración del Mundial de Futbol, y luego la participación de la selección de México ante su similar de sudáfrica.

No nos lo perderemos, ya tenemos listas nuestras playeras alusivas.

Y le vamos a nuestra selección que no será de ninguna manera, decepción... eso esperamos...

¿A quien le va usted?... nosotros simple contra doblete...

Aquí le cortamos, nos veremos la próxima semana si el Sumo Hacedor nos lo permite, cuídese que nada le cuesta... hasta pronto...que diosito los bendiga...