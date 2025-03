Se viene el Semana Santa

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de nueva cuenta por estos rumbos con comentarios de los acontecimientos más importantes en el mundo de los bastones, no sin antes enviar nuestras condolencias a la familia de nuestro amigo José Luis Gómez por su sensible deceso. No bien habíamos comentado en este mismo espacio el acercamiento del regreso del Torneo de tenis Bajo techo cuando se nos dio la infausta noticia.

Uno de los jugadores que hicieron historia en ese tipo de eventos pasó a engrosar la lista de los que se fueron primero, lo que nos causó tristeza en virtud de qua a Gómez lo veíamos frecuentemente, como que cada sábado se reunía con un grupo de amistades en el restaurante de la casa club de El Cid.

Bueno pues, descanse en paz José Luis, protagonista de los primeros torneos del Club Deportivo Muralla y que precisamente el día 7 tendrá su inauguración en los campos del vetusto club deportivo.

Por allá nos encontraremos... algún día José Luis...

SEMANA SANTA. – Nos llegó la convocatoria para la realización del tradicional Torneo de Semana Santa que se realizará en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán los días 18 y 19 de abril, viernes y sábado santos.

Se trata de un evento por parejas que tendrá formato de bola baja el primer día y en la final se resolverá la entrega de premios interesantes en metálico bajo el esquema a gogó, a elegir la mejor bola en cada disparo.

El costo de inscripción es de 5 mil pesillos por pareja, y para el efecto, se estima la participación de sólo 72 jugadores, que jugarán en dos categorías, la A para los que tengan hándicaps de 0 a 13 y en la B estarán ingresando jugadores con 14 a 28 de hándicap.

Habrá premios para las mejores aproximaciones por 40 mil pesos a repartir, mientras que en las categorías, se repartirán 80 mil pesos para los ganadores de los tres primeros lugares de cada categoría.

La primera salida, el viernes será a las 12 del día mientras que el sábado el escopetazo se dará por ahí de las 10 de la mañana.

Hasta el momento, de acuerdo con la información de los organizadores, ya se encuentra cubierto el 50 por ciento de los registros considerados, es decir, sólo hay cupo para 36 jugadores más...

El cierre de registros será el 15 de abril o bien hasta cubrir el total considerado como límite.

Aún hay cupo, hay que divertirse en las instalaciones del Campestre y tratar de ganar algún premio todo será en metálico...

MARINA MAZATLÁN. – También, por rumbos de Marina Mazatlán se cocina un evento que la verdad nos parece bastante atractivo, como que en uno de sus principales premios se pone en juego la asistencia con hospedaje y entradas a uno de los principales eventos de la PGA, el Masters de Augusta, se irá porque se irá...

Y es que ese premio se encuentra considerado como al hole in one en el hoyo 12, pero en caso de no darse, se rifará en la ceremonia de premiación entre los asistentes al torneo.

El evento se efectuarás en el campo de Marina Mazatlán los días 16, 17 y 18 de mayo.

El costo de inscripción por jugador será de 7 mil pesos, pero el formato a realizarse será en equipos de 4 jugadores con limitantes en cuanto al hándicap.

Ya daremos más detalles al respecto, pero lo más importante es que se trata de un evento en el que se otorgarán premios a los ganadores de categoría, así como a las mejores aproximaciones a los hoyos par 3, con hasta 5 premios por hoyo, tres de ellos en metálico y los dos restantes en accesorios para el golf.

Más información con lois organizadores en el campo Marina Mazatlán.

CONVIVIO. – Muy interesante el convivio efectuado el pasado lunes en el Club Campestre de Mazatlán al cual acudimos primero en plan de ayuda a la organización y al final de cuentas como invitado al juego.

Los ganadores de este convivio que resultó un verdadero éxito fueron, Israel y Bryan en primer lugar, Manuel y Sammy en segundo y en tercero Kune y Rubén. Y la chucha, al que se le entregó simbólico premio fue para Changurirongo y Ray.

Muy divertido por cierto bajo la dirección de mi partner Arturo Saldaña con la colaboración de su equipo.

Y quedamos de que hay que repetirlo. Muy bien, puestos...

Aquí le cortamos, continuaremos si el Sumo Hacedor nos lo permite, la próxima semana... cuídese que nada le cuesta, saludos...