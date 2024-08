“Primero, más que nada, seguir con mi universidad, y después disfrutar mi medalla, es algo que quiero. Creo que no lo he disfrutado tanto. Después de ahí ver, ver si sigue el boxeo en Los Ángeles o no”, respondió Marco Verde.

“En el profesional, también, checar contratos para ver si me interesa, si no, me quedo todavía en el amateur”.

El boxeador mazatleco acudió a Culiacán para sostener un encuentro privado con el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, en el Palacio de Gobierno.