MAZATLÁN._ El medallista de plata Marco Alonso Verde Álvarez aseguró que a pesar de lo que se viene para él tratará de no perder el piso, seguir con la misma sencillez y se mantendrá viviendo en la Montuosa .

“Sé que mi vida ya no será igual, pero trataré de seguir siendo el mismo, voy a continuar viviendo ahí, no voy a salir de la Montuosa “, dijo Verde Álvarez.

“Conforme fue pasando el tiempo y los combates, empecé a sentir la presión por conquistar la medalla de oro, ya que veía que pasaba el tiempo y no había una posibilidad de que alguien la pudiera lograr”.

“Mis padres me conocen bien y saben cómo soy, quiero disfrutar de mi barrio porque podré salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de mí”.

Adelantó que un mes o más pensará que pasos va a seguir en su carrera.

“No he pensado aún si me haré profesional o no, tengo que esperar que va a pasar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 porque se dice que van a quitar el boxeo.

“Por lo pronto no quiero pensar en eso, ahorita quiero disfrutar del momento, quiero estar con mis familiares y mis padres, entonces tomaré un tiempo para regresar a los entrenamientos”.

Hernández Cazarez, por su parte, explicó que platicará con Verde Álvarez para ver cuál es el camino a seguir, claro que también con el consentimiento de sus padres.