$!Segunda edición de la Carrera por la Vida busca fomentar la cultura de donación de sangre

CULIACÁN._ Gente Incluyente por Sinaloa busca concientizar a la sociedad sinaloense a participar como donadores de sangre, a través de la Carrera por la Vida en su segunda edición, la cual se llevará a cabo el domingo 14 de junio en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre. La carrera iniciará en el estacionamiento de Plaza Forum a las 6:30 horas con una sesión de actividad física. Posteriormente a las 7:00 horas dará inicio el recorrido sobre el boulevard José Diego Valadés Ríos hasta la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), para completar una distancia total de 5 kilómetros y concluir nuevamente en el punto de partida.

Para las personas interesadas en participar, el registro se encuentra abierto en la plataforma de Cronohub, con un costo de inscripción de cien pesos. Además, entre los requisitos se encuentran ser mayor de 18 años y tener un peso superior a los 50 kilos, ya que estas son condiciones necesarias para ser candidato a ser donador de sangre. El director general de GIS, Jorge Quintero, precisó que este proyecto se ha diseñado con motivo de visibilizar y fortalecer la cultura por la donación de sangre.





