Sentido homenaje a Sergio Escutia

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, para iniciar, un tache para todos los servidores de la nación, en este caso no es por los que traen para arriba y para abajo recorriendo calles y visitando gente con el afán de promover los programas sociales, sino los que deberían serlo, desde puestos de elección que a la primera, se fueron con miras a integrarse para otros puestos de elección “popular” y que en este caso no son más que rumbos electoreros que buscan adelantarse a las fechas programadas para la temporada de elecciones.

Hay muchos casos, como el de la Presidenta Municipal de Mazatlán, doña Estrella Palacios que siguió el rumbo de muchos de los changos mecateros que no culminan una gestión a la que se comprometieron cumplir y que a las primeras de cambio les gana la comezón de otros puestos en donde mamar de la ubre presupuestal.

He dicho...

HOMENAJE A SERGIO. – En la anterior entrega, hicimos una breve mención a los acontecimientos que se registraron con motivo del Torneo Anual del Día del Padre realizado en el Campestre de Mazatlán el pasado 20 del ya pasado mes de junio.

Nos dieron la oportunidad de entregar un reconocimiento a los familiares de nuestro extinto y añorado amigo y partner Sergio Escutia, ya que por idea de un amigo que cumplía un año de conocerlo, se hizo de muy buena amistad con el ingeniero mazatleco.

Nos dimos a la tarea de organizar el festejo, porque al final de cuentas fue un festejo en el que se incluyó este homenaje que no pudo ser más emotivo.

Víctor Sánchez Maloff, conocido galeno, compañero de grupo y de jugadas, hizo entrega de una placa para constar el reconocimiento de todos los que integramos ese grupo que formaron Sergio, Jaime, Milín, Víctor y los almirantes Raúl Galván (qepd) y Carlos Martínez de Anda entre otros.

Su hijo Eduardo recibió el reconocimiento a la limón con Tato Escutia y Eduardo junior, al tomar la voz en el micrófono, Eduardo expresó con palabras y actitud, todo el bien que hizo en vida Sergio, al integrar una familia ejemplar y que formó al lado de Tere Zúñiga, que optó por no estar en la ceremonia aduciendo que no iba a parar de llorar además de que su salud se encuentra un tanto cuanto quebrantada.

En contraprestación, la familia Escutia a través de Tato y Eduardo, hizo entrega de una fotografía enmarcada en donde aparecen Sergio, cuando realizó un hole in one, en compañía de Ricardo Lizárraga (qepd), Chema Hernández y el notario Octavio Rivera Fárber.

Dicha fotografía fue recibida por el presidente del Campestre, Enrique Magaña Valdez, quien prometió que esa fotografía, invaluable por todo lo que implica y representa, sería colocada en un lugar determinado para exhibirse y dar constancia de ese grupo de valiosos elementos que formaron parte de la membresía del Campestre, principalmente porque el padre de Sergio, Héctor, fue socio fundador del club.

Los asistentes al acto, dieron Fe y se unieron al homenaje que se rindió a una gran persona, un compañero de golf sui generis y sobre todo, un gran amigo que supo estar en las buenas y las malas con rodo aquel que requiriera una atención o un consejo... nunca negó un saludo a nadie y mucho menos la amistad que, está impresa en ese reconocimiento que firmamos todos los que formamos, orgullosamente, parte de ese grupo de amigos que poco a poco se ha ido desintegrando en virtud al reclamo de la madre tierra.

Gracias amigos, socios y directivos del Campestre por esta oportunidad que nos brindaron de despedir a un gran amigo, Segio Escutia, mi partner para siempre...

CIERRE DE TEMPORADA. – Es común, si es que sed da una vuelta por los campos de la localidad, verlos solos, más desolados que el velorio de un ciudadano común y corriente y escaso de fondos, por la entrada de la temporada de vacas flacas y eso se deriva desde luego, del intenso calor que se ha sentido en estas fechas y que será extensivo hasta el mes de octubre, cuando inicie el regreso de los extranjeros al puerto y con ello la reactivación de la economía y de los campos de golf.

Algunos, han tramitado visa especial, lo que les permite estar todo el año y son los que vemos, todos los días, practicando el deporte de sus amores y que los mantiene en sintonía.

Paciencia, que esto del piojillo es de todos los años...

Por cierto, este entrante julio tendremos actividad en el precioso Estrella del Mar y en agosto, el Nacional de Caddies que ya tiene la reservación de alrededor de 180 jugadores, al decir de uno de sus organizadores el famoso Gordo Ruiz.

Les daremos a conocer los pormenores en fechas próximas y entregas futuras...

Aquí le cortamos, la próxima semana nos encontraremos de nuevo, primero diosito para continuar con más comentarios... cuídese que nada le cuesta, saludos...