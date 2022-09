Williams, quizás la jugadora más condecorada de la historia, puso fin a su carrera tenística el viernes por la noche en el US Open de 2022 .

NUEVA YORK._ Como la campeona que es, Serena Williams se llevó cinco puntos de partido en el juego final. Al final, no fue suficiente.

Ajla Tomljanovic ganó el partido de tercera ronda 7-5, 6-7(4), 6-1 frente a una multitud llena y apasionada en el estadio Arthur Ashe, el lugar familiar donde Williams logró un récord de seis títulos del US Open .

Sin embargo, más allá de los números básicos, a Williams se le atribuye la transformación del juego femenino.

“Creo que ni siquiera me he tomado un momento para darme cuenta de ningún impacto”, dijo en Nueva York, respondiendo a los tributos de Coco Gauff, Naomi Osaka y muchas otras. “Lo entiendo, pero realmente no medito ni pienso en ello. Tendré mucho tiempo pronto para hacer todo eso.

“Nunca pensé que tendría ese impacto, nunca. Sólo era una niña que intentaba jugar tenis en un momento en el que podía desarrollar este impacto y ser una voz”.