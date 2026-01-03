$!Sergio Pérez celebra la captura de Nicolás Maduro y envía mensaje de apoyo a Venezuela

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez se sumó a las voces internacionales que celebraron la detención del Presidente venezolano Nicolás Maduro, realizada por autoridades de Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el tapatío expresó su respaldo al pueblo de Venezuela y compartió un mensaje cargado de emoción y solidaridad.
En su publicación, Pérez envió un abrazo “con mucho cariño” a la ciudadanía venezolana y destacó que su fe es ejemplo de resistencia.
“Hermanos Venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño, son un ejemplo que la fe nunca se pierde. Mis oraciones con todos ustedes. Libre Venezuela”, escribió el piloto, acompañando el mensaje con corazones en blanco y rojo, símbolos de paz y amor.
El mexicano, quien volverá a la Fórmula 1 en la temporada 2026, también agregó la canción El Farolito, interpretada por el sexteto vocal venezolano Voz Veis, reforzando el tono emotivo de su mensaje.
La captura de Maduro, acusado de conspiración para el narcoterrorismo, generó reacciones en todo el mundo. Junto a Pérez, otros deportistas como Juan Guillermo Cuadrado, Gabriel Chichero, Cristian Toro y Stefany Hernández, además de cantantes como Carlos Baute y Ricardo Montaner, compartieron mensajes de apoyo al pueblo venezolano.
La noticia acaparó la atención internacional y marcó un momento histórico para Venezuela, país que también tiene tradición en la Fórmula 1 con representantes como Ettore Chimeri en los años 60, Johnny Cecotto en los 80 y Pastor Maldonado en la década de 2010.