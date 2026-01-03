$!Sergio Pérez celebra la captura de Nicolás Maduro y envía mensaje de apoyo a Venezuela

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez se sumó a las voces internacionales que celebraron la detención del Presidente venezolano Nicolás Maduro, realizada por autoridades de Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el tapatío expresó su respaldo al pueblo de Venezuela y compartió un mensaje cargado de emoción y solidaridad.

En su publicación, Pérez envió un abrazo “con mucho cariño” a la ciudadanía venezolana y destacó que su fe es ejemplo de resistencia.

“Hermanos Venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño, son un ejemplo que la fe nunca se pierde. Mis oraciones con todos ustedes. Libre Venezuela”, escribió el piloto, acompañando el mensaje con corazones en blanco y rojo, símbolos de paz y amor.