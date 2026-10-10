Sergio ‘Yoreme’ Mendoza noquea a Ricardo Sandoval y se corona campeón mundial Mosca del CMB y AMB

CHICAGO._ Sergio ‘Yoreme’ Mendoza firmó la victoria más importante de su carrera profesional tras noquear en el quinto asalto a Ricardo Sandoval en la Wintrust Arena de Chicago, conquistando los campeonatos mundiales de peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
El peleador originario de Hermosillo impuso condiciones desde el inicio del combate tras subir a las 112 libras.
Mendoza mandó a la lona al ahora ex campeón en tres ocasiones a lo largo de la contienda —dos de ellas registradas durante el segundo episodio— hasta que el réferi decidió detener las acciones en la quinta vuelta ante el castigo acumulado por Sandoval.
”Siempre lo dije: el peso me afectó. No soy un 108 libras, soy un 112 y en esta pelea lo vieron. Sabía que mi pegada era brutal en este peso”, declaró Mendoza tras el combate, dedicando entre lágrimas la victoria a la memoria de su hermano, fallecido hace dos meses.
Con este resultado, el ‘Yoreme’ se convirtió en el primer boxeador nacido en Hermosillo, Sonora, en obtener un título mundial absoluto, ajustando su foja a 28 victorias (24 por nocaut) y una derrota.
Por su parte, Sandoval quedó con marca de 27-3 (18 KO), frenando su racha invicta de siete triunfos tras no poder concretar la primera defensa de los cinturones que había obtenido en 2025.