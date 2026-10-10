Sergio ‘Yoreme’ Mendoza noquea a Ricardo Sandoval y se corona campeón mundial Mosca del CMB y AMB

CHICAGO._ Sergio ‘Yoreme’ Mendoza firmó la victoria más importante de su carrera profesional tras noquear en el quinto asalto a Ricardo Sandoval en la Wintrust Arena de Chicago, conquistando los campeonatos mundiales de peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El peleador originario de Hermosillo impuso condiciones desde el inicio del combate tras subir a las 112 libras.

Mendoza mandó a la lona al ahora ex campeón en tres ocasiones a lo largo de la contienda —dos de ellas registradas durante el segundo episodio— hasta que el réferi decidió detener las acciones en la quinta vuelta ante el castigo acumulado por Sandoval.