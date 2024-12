“Me siento contento y agradecido con el señor Marcelo López por este homenaje junto a otras grandes leyendas como Stripper y Valentín. Me dio gusto cuando Marcelo me habló para decirme que me harían el homenaje. Ustedes saben que yo me debo al público, a los niños y a todos los que me han apoyado, así que los espero ese día en la cancha Germán Evers”, dijo Serpiente.

Preparado para un reto, pero...

Ante una posible reto lanzado por cualquier otro luchador durante la función del domingo, Serpiente Marina señala que él se encuentra físicamente preparado para cualquier cosa, sin embargo, reitera que ya no subiría a luchar por respeto a la afición.

“Por respeto al público yo en la Germán Evers ya no puedo luchar porque ahí hice mi lucha de retiro y hay que respetar eso, pero si me invitan a alguna función privada o evento privado sí le entramos. Aunque si me sale algún reto por ahí el domingo, claro que estaremos listos.