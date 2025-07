Shemar Stewart, primera selección de Bengals, sigue sin firmar

CINCINNATI._ El ala defensiva de los Cincinnati Bengals, Shemar Stewart, no se presentó al campamento de entrenamiento con el resto de los novatos del equipo el sábado. Es la única selección de primera ronda del draft de este año que no ha firmado su contrato de novato.

Shemar Stewart, la décimo séptima selección global de Texas A&M, no participó en ninguno de los entrenamientos de pretemporada debido a una disputa contractual que podría anular el dinero garantizado en su contrato. Antes del sábado, Stewart y el linebacker Demetrius Knight, selección de segunda ronda del equipo, eran los únicos miembros de la clase de seis jugadores de Cincinnati que no habían firmado sus contratos de novato.

Sin embargo, Knight oficializó su contrato el sábado por la tarde, antes del inicio del campamento de entrenamiento. La diferencia en los detalles es notable y muestra la brecha en la negociación de Stewart. Según una fuente familiarizada con las negociaciones, el porcentaje de la bonificación por firmar de Knight que se pagó por adelantado no se le ofreció a Stewart. La bonificación por firmar de Knight se proyecta en 3.2 millones de dólares, según OverTheCap.com. Se proyecta que Stewart reciba una bonificación por firmar de 10.4 millones de dólares.

A principios de semana, el entrenador de Texas A&M, Mike Elko, declaró en SportsCenter que Stewart no tiene intención de regresar a la universidad para jugar con los Aggies. Según el convenio colectivo vigente entre la Asociación de Jugadores de la NFL y la NFL, el equipo que seleccionó a un jugador conserva sus derechos hasta el draft del año siguiente. Dado que Stewart se declaró para el draft después de su penúltimo año, probablemente tendría que demandar a la NCAA para obtener su último año de elegibilidad.

Los veteranos de Cincinnati se presentarán el martes, un día antes de que el equipo comience su campamento de entrenamiento en el centro de Cincinnati.