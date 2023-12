El invicto nativo de Kirguistán ve una revancha con Canelo como una pelea que el ícono mexicano necesita, no él, porque Bivol ganó su combate por el campeonato de las 175 libras de manera muy convincente.

Los jueces Tim Cheatham, Dave Moretti y Steve Weisfeld le dieron a Bivol un triunfo de 115-113 sobre Álvarez en mayo de 2022 en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Mientras Bivol se prepara para defender su título de peso Semipesado de la AMB contra el inglés Lyndon Arthur este sábado en Riad, Arabia Saudita, una segunda pelea contra Canelo está lejos de su mente.

“Para ser honesto, no quería demasiado una revancha”, dijo Bivol a BoxingScene.com. “Estaba disfrutando de mi posición. Si quiere la revancha, está bien. Le dije: ‘Está bien, podemos lograrlo’. Pero no lo deseaba tanto. Sabes, tengo mi propio camino. Si no Canelo, tengo otra manera. No hay ningún problema”.