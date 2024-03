El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez cree que si vence a David Benavidez , el público no estaría contento del todo y seguiría exigiendo una pelea con alguna otra estrella; críticas que al parecer aprendió a sobrellevar en medio de los reclamos de una parte de los fanáticos que querían verlo frente al ‘Bandera Roja’ tras su elección del campeón indiscutido de enfrentar a Jaime Munguía este próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Si le gano a Benavidez, dirán: ‘Oh, ¿por qué no te enfrentas a este otro tipo?’. Mira mi historia, he hecho de todo en el boxeo. Lo he hecho todo”, declaró Canelo en palabras retomadas por Michael Benson.

El mexicano, campeón indiscutido en las 168 libras, tiene dos derrotas a lo largo de su carrera con Floyd Mayweather y Dmitry Bivol, como sus principales verdugos, más algunas victorias polémicas ante Erislandy Lara y Gennady Golovkin, más un triunfo cerrado con Miguel Ángel Cotto, suficiente para que Saúl Álvarez considera que tiene un recorrido importante en su carrera profesional.

“Sí, siempre sucede: Erislandy Lara, Austin Trout, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Saunders. Al final les gané a prácticamente todos”, argumentó el pupilo de Eddy Reynoso.

David Benavidez se mantiene como firme opositor del reinado de Canelo Álvarez, sin embargo, ante la falta de oportunidades en las 168 libras debutará en los semipesados ante Oleksandr Gvozdyk, ex campeón mundial, en una pelea que si logra vencer al ucraniano entonces se pondría cerca de disputar el campeonato indiscutido que disputen Artur Beterbiev y Dmitry Bivol.

(Con información de Claro Sports)