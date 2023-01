$!Si no puedo ir, no puedo: Novak Djokovic

En este sentido, Djokovic ha comentado que “lo he visto, pero creo que no es oficial. Cuando lo sea podemos hablar de ello. Yo espero jugar en Indian Wells y Miami, pero si no puedo, no puedo”.

En los planes de Nole no pasa vacunarse por lo que se vería obligado a estar parado más de un mes si finalmente disputa Dubái antes de la gira europea de tierra batida que se inicia con el TMS de Montecarlo.

Sin olvidar que no podría optar a sumar 2 mil puntos en el intento de recuperar el número uno mundial en posesión de Carlos Alcaraz.