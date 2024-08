Para Biles, es su tercer oro en París y, en total, su séptimo título olímpico y su décima medalla en los Juegos. Anteriormente fue campeona olímpica de salto en Río 2016.

Cuando la estadounidense calentó su característica técnica Yurchenko double pike, el atrevido salto que lleva su nombre, Biles rodó directamente hacia su espalda.

A lo largo de la temporada 2024, ha hablado de cómo puede dominar el salto, por lo que, mientras estaba al final de la pista preparándose, el entrenador Laurent Landi quería que permaneciera paciente y tranquila.

“Laurent me hacía señas para que me calmara y me tomara mi tiempo. Solo para que no me abrumara porque, obviamente, una vez que llegas allí, la adrenalina se dispara”, explicó Biles. “Así que quería asegurarse de que mantuviera la calma y que siguiera mi propio ritmo, aunque el [marcador] decía ‘Adelante’ y todo el mundo comenzaba a aplaudir, él solo me decía: ‘Tranquila. Espera. Estás bien’”.

Histórica Ledecky

En la piscina de La Defense Arena, la nadadora estadounidense Katie Ledecky conquistó su noveno oro olímpico al ganar la final de los 800 metros libres con un tiempo de 8:11.04 e igualó a Larissa Latynina como las mujeres con más títulos en la historia de los Juegos.